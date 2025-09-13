Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi

13 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 13.09.2025 10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin yerli ve milli arabası olan Togg’un yeni modeli olan T10F teslim edildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır da katıldı. İşte o görüntüler...
