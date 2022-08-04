04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YAŞ kararları ne anlama geliyor? Yaşar Güler’in görev süresinin uzatılması ne ifade ediyor?

YAŞ kararları ne anlama geliyor? Yaşar Güler’in görev süresinin uzatılması ne ifade ediyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısı sona erdi. Buna göre; Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. İki kuvvet komutanı da emekli edildi. Peki YAŞ kararları ne anlama geliyor? Yaşar Güler’in görev süresinin uzatılması ne ifade ediyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Orgeneral Yaşar Güler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü yapılanmasının kilit taşıdır. Bu bugünkü YAŞ toplantısında tespit ve teyit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'nın yeniden yapılanması, eğitim sistemi, komuta kademesi ile sivil ve asker ilişkilerinin düzenlemesi bağlamında geçen süreçte Yaşar Güler demokratik hukuk devletinde olması gereken tüm mimariyi benimsemiş ve alt kademeye bu modeli yaymış bundan sonra da kurumsallaşması için çaba sarf etmiş bir isimdir.

Bu yönüyle bakıldığında Yaşar Paşa görev süresi dolmasına rağmen Türkiye'nin gerek 2023 yılında gideceği seçim sürecinde coğrafyamızdaki olaylar dizisi, bizi yakından ilgilendiren Suriye ve Irak sahası ve Yunanistan'ın Eğe ve Doğu Akdeniz oldubittileri, İran sınırından düzensiz göçle konularında önemli bir zamanda TSK'nın başında istikrarı temsil eden kurumsal hafızanın da devamlılığını ifade eden bir isme ihtiyaç vardı.

Yaşar Paşa emekliliğini istediği dönem dönem ifade ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve devam etmesini istiyordu, bu emir yerine geldi. Benim şahsi kanaatim oldukça isabetli bir karar oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YAŞ kararları ne anlama geliyor?
YAŞ kararları ne anlama geliyor?
İbrahim Kalın’dan hastane yangını açıklaması
İbrahim Kalın'dan hastane yangını açıklaması
YAŞ kararları açıklandı!
YAŞ kararları açıklandı!
A Haber bölgede!
A Haber bölgede!
Yüksek Askeri Şura toplandı!
Yüksek Askeri Şura toplandı!
KPSS iptal edildi!
KPSS iptal edildi!
İşte Batı medyasının yalan sicili
İşte Batı medyasının yalan sicili
Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl?
Cem Muhammet'in sağlık durumu nasıl?
KPSS iptal edilir mi?
KPSS iptal edilir mi?
Dev proje! 2024’e hazır
Dev proje! 2024'e hazır
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de!
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de!
KPSS açıklaması
KPSS açıklaması
Daha Fazla Video Göster