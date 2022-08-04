Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısı sona erdi. Buna göre; Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. İki kuvvet komutanı da emekli edildi. Peki YAŞ kararları ne anlama geliyor? Yaşar Güler’in görev süresinin uzatılması ne ifade ediyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Orgeneral Yaşar Güler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü yapılanmasının kilit taşıdır. Bu bugünkü YAŞ toplantısında tespit ve teyit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'nın yeniden yapılanması, eğitim sistemi, komuta kademesi ile sivil ve asker ilişkilerinin düzenlemesi bağlamında geçen süreçte Yaşar Güler demokratik hukuk devletinde olması gereken tüm mimariyi benimsemiş ve alt kademeye bu modeli yaymış bundan sonra da kurumsallaşması için çaba sarf etmiş bir isimdir.

Bu yönüyle bakıldığında Yaşar Paşa görev süresi dolmasına rağmen Türkiye'nin gerek 2023 yılında gideceği seçim sürecinde coğrafyamızdaki olaylar dizisi, bizi yakından ilgilendiren Suriye ve Irak sahası ve Yunanistan'ın Eğe ve Doğu Akdeniz oldubittileri, İran sınırından düzensiz göçle konularında önemli bir zamanda TSK'nın başında istikrarı temsil eden kurumsal hafızanın da devamlılığını ifade eden bir isme ihtiyaç vardı.

Yaşar Paşa emekliliğini istediği dönem dönem ifade ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve devam etmesini istiyordu, bu emir yerine geldi. Benim şahsi kanaatim oldukça isabetli bir karar oldu.