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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan 10 büyükelçiye "Osman Kavala" tepkisi: İnfiale neden oldu

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 15:46
Güncelleme:25.10.2021 15:47
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür, infiale neden olmuştur” dedi. Flaş açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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