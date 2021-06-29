29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yalan terörüyle darbe girişimi! Yalanlanmış haberi sürdürerek neyi amaçlıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

Yalan terörüyle darbe girişimi! Yalanlanmış haberi sürdürerek neyi amaçlıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2021 13:05
Güncelleme:29.06.2021 13:09
Siyasi istikrara karşı "medya operasyonları"nın nedeni ne? "İtibarsızlaştırma operasyonu"nun medya ayağı kim? Mafya-siyaset-medya ittifakının hedefi Türkiye Cumhuriyeti mi? Yalan haber kurmaca siyaset ile muhalefet ne amaçlıyor? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Hukukçu Dr. Mehmet Sarı ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TEHLİKELİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ!

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Bu sosyal medya meselesi hakikaten çok tehlikeli bir hale geldi. Çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Çeşitli internet siteleri de hızlı haber yapma adı altında veya başka niyetlerle bu haberleri kullanıyorlar. Yayın organları çok dikkatli hareket etmek zorunda özellikle de bu dönemde. Her haber piyasaya sürülüyor. Türkiye'yi seven herkesin gelen tüm haberleri birkaç kanaldan çek etmeden topluma sunmaması gerekir. Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin koşullarına uygun hareket etmemiz gerekiyor.

Hukukçu Dr. Mehmet Sarı: Bilinçli, sistematik ve organize saldırıyla karşı karşıyayız.

MUHALEFETİN DİLİNİ VE ÜSLUBUNU REDDEDİYORUZ

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin başına gelebilecek en kötü muhalefet örneklerimizden birini oluşturuyor maalesef. Muhalefeti sadece karşı çıkmak kışkırtmak olarak görmek sanırım CHP'nin de ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir geleneği haline geldi. Muhalefetin dilini ve üslubunu reddediyoruz!

Çarpıtma haber medya terörüdür "ÇARPITMA HABER MEDYA TERÖRÜDÜR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy'deki cinayet! 10 kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'deki cinayet! 10 kişi gözaltına alındı
Yalan terörüyle darbe girişimi!
Yalan terörüyle darbe girişimi!
Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!
Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!
Sedat Peker suç örgütüne operasyon
Sedat Peker suç örgütüne operasyon
Yalan haberler ulusal güvenlik sorunudur!
Yalan haberler ulusal güvenlik sorunudur!
Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir
Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir
Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması
Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanına sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanına sert tepki
Sınav açıklaması: Tamamen kaldırılmalıdır
Sınav açıklaması: Tamamen kaldırılmalıdır
Marmaris'teki yangını İHA'lar böyle tespit etti
Marmaris'teki yangını İHA'lar böyle tespit etti
Esenyurt'ta mahalleli isyanda! Dereden zehir akıyor
Esenyurt'ta mahalleli isyanda! Dereden zehir akıyor
Daha Fazla Video Göster