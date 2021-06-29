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Yalan terörüyle darbe girişimi! Yalanlanmış haberi sürdürerek neyi amaçlıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler
İşte o açıklamalardan satır başları;
TEHLİKELİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ!
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Bu sosyal medya meselesi hakikaten çok tehlikeli bir hale geldi. Çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Çeşitli internet siteleri de hızlı haber yapma adı altında veya başka niyetlerle bu haberleri kullanıyorlar. Yayın organları çok dikkatli hareket etmek zorunda özellikle de bu dönemde. Her haber piyasaya sürülüyor. Türkiye'yi seven herkesin gelen tüm haberleri birkaç kanaldan çek etmeden topluma sunmaması gerekir. Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin koşullarına uygun hareket etmemiz gerekiyor.
Hukukçu Dr. Mehmet Sarı: Bilinçli, sistematik ve organize saldırıyla karşı karşıyayız.
MUHALEFETİN DİLİNİ VE ÜSLUBUNU REDDEDİYORUZ
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin başına gelebilecek en kötü muhalefet örneklerimizden birini oluşturuyor maalesef. Muhalefeti sadece karşı çıkmak kışkırtmak olarak görmek sanırım CHP'nin de ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir geleneği haline geldi. Muhalefetin dilini ve üslubunu reddediyoruz!