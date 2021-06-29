Yalan terörüyle darbe girişimi! Yalanlanmış haberi sürdürerek neyi amaçlıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

Siyasi istikrara karşı "medya operasyonları"nın nedeni ne? "İtibarsızlaştırma operasyonu"nun medya ayağı kim? Mafya-siyaset-medya ittifakının hedefi Türkiye Cumhuriyeti mi? Yalan haber kurmaca siyaset ile muhalefet ne amaçlıyor? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Hukukçu Dr. Mehmet Sarı ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TEHLİKELİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ!

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Bu sosyal medya meselesi hakikaten çok tehlikeli bir hale geldi. Çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Çeşitli internet siteleri de hızlı haber yapma adı altında veya başka niyetlerle bu haberleri kullanıyorlar. Yayın organları çok dikkatli hareket etmek zorunda özellikle de bu dönemde. Her haber piyasaya sürülüyor. Türkiye'yi seven herkesin gelen tüm haberleri birkaç kanaldan çek etmeden topluma sunmaması gerekir. Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin koşullarına uygun hareket etmemiz gerekiyor.

Hukukçu Dr. Mehmet Sarı: Bilinçli, sistematik ve organize saldırıyla karşı karşıyayız.

MUHALEFETİN DİLİNİ VE ÜSLUBUNU REDDEDİYORUZ

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin başına gelebilecek en kötü muhalefet örneklerimizden birini oluşturuyor maalesef. Muhalefeti sadece karşı çıkmak kışkırtmak olarak görmek sanırım CHP'nin de ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir geleneği haline geldi. Muhalefetin dilini ve üslubunu reddediyoruz!