Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İnternet Medyası Çalıştayı'nda önemli açıklamalar: Çarpıtma haber medya terörüdür

'ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI YALANIN BAYRAKTARLIĞINI YAPTI'

Konvansiyonel ve dijital mecralarda yapılan haberciliğin tek amacının, hakikat olduğunun altını çizen İletişim Başkanı Altun, 'habercilik' adı altında algı operasyonu ya da tetikçilik yapılabildiğini gördüklerini söyledi. Altun, ahlaki ve siyasi ilkelerden yoksun biçimde yalan siyaseti yalan haberlerle destekleyecek tezgah işletildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu noktada internet medyası da ideolojik tahkimat aracı olarak kullanılabiliyor. Bu insanın bilme açtığını tahrif edilmiş haberlerle dedikodularla suistimal etmekten başka bir şey değildir. Hakikatin çarptırılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde 'Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı yalan haberlerde gördük. İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan 'Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi' başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi bu provokatif içeriği olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını hemen ortaya koyduk. Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve 'Biz yanlış yapmışız, özür dileriz' dedi. Dahası 'Bizim haberimizi referans alarak açıklama yapanlardan da özür dileriz' dedi fakat 27 saat geçmişti ve zaten algı operasyonu tamamlanmıştı; ama bu yalanın parçası hatta merkezi olan muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek, kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü."