X’te muhalif görünen bazı hesaplar FET’cü mü?

Sosyal medya platformu X kullanıcıların konum bilgisini gösterecek özelliği devreye aldı. Bu özellikle birlikte hangi hesabın hangi ülkede açıldığı görünür hale geldi. Sosyal medyada muhalif olarak bilinen hesapların birçoğunun yurt dışından paylaşım yaptığı, aralarında FETÖ'cü isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

