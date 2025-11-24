24 Kasım 2025, Pazartesi

X'te muhalif görünen bazı hesaplar FET'cü mü?
X’te muhalif görünen bazı hesaplar FET’cü mü?

X'te muhalif görünen bazı hesaplar FET'cü mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 12:52
Sosyal medya platformu X kullanıcıların konum bilgisini gösterecek özelliği devreye aldı. Bu özellikle birlikte hangi hesabın hangi ülkede açıldığı görünür hale geldi. Sosyal medyada muhalif olarak bilinen hesapların birçoğunun yurt dışından paylaşım yaptığı, aralarında FETÖ'cü isimlerin de olduğu ortaya çıktı.
