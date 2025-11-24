24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X, bazı hesapların iç yüzünü açığa çıkaran çarpıcı bir yeniliğe imza attı. Elon Musk'ın sahibi olduğu platformda hangi hesabın ilk olarak hangi ülkede açıldığı ve son olarak nereden bağlantı kurduğu görülebiliyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
AA
Giriş Tarihi: 24.11.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 13:11
X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

Sosyal medya platformu X kullanıcıların konum bilgisini gösterecek özelliği devreye aldı. Bu özellikle birlikte hangi hesabın hangi ülkede açıldığı görünür hale geldi.

X'TE MUHALİF GÖRÜNEN BAZI HESAPLAR FET'CÜ MÜ?

Sosyal medyada muhalif olarak bilinen hesapların birçoğunun yurt dışından paylaşım yaptığı, aralarında FETÖ'cü isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

ABD'DEN YÖNETİLEN HESAPLARLA "TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Aslında biz A Haber'de de çok anlatmıştık. Sosyal ağ analizi yaptığımızda ki bu son derece önemli, veri analizi yaptığımızda, bu hesapların ilk olarak nereden işte tweet attığını otomatik olarak bulabiliyorduk. Hatta bunu geçmişte de çok inceledik. Özellikle işte zaman zaman #HelpTurkey gibi etiketler var olmuştu. Onların analizlerini gerçekleştirmiştik ve onların çoğunun merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görmüştük.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

X "GERÇEK ADRES"LERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Bu sadece bizim kendi ağ analizleri, araçlarımız üzerinden yapıldığı için, hani bunu bir şekilde söylediğimizde bazen biliyorsunuz işte algı yapıyorlar, efendim yalan söylüyorlar, doğruyu konuşmuyorlar noktasına getiriyordu. Ama gördüğünüz gibi X özellikle son dönemlerde şeffaflık ilkeleri gereği bütün kullanıcılara, hesapların ilk olarak nerede açıldığı, uygulamanın nerede indirildiği, nerede aktif hale getirildiğini ortaya çıkartmış oldu ve bu sayede de peyderpey aslında bu tüm dünya genelinde var olan bir uygulamaydı ama Türkiye'deki kullanıcılara da sunulmuş oldu.

Yani yaklaşık bir-iki aydır yavaş yavaş bütün kullanıcılara bu gizlilik ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda, şeffaflık politikası gereğince hesapların nereden açıldığı, şu an yönetici dediğimiz adminin nerede yer aldığı otomatik olarak bu bilgileri sunmaya başladı diyebiliriz.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"TEK ELDEN İŞLİYOR GİBİ ORTALIĞI ATEŞLER"

Özellikle burada hangi uygulamanın nereden indirildiği ve o kişinin nerede şu an aktif olarak paylaşımda bulunduğunu görebiliyorsunuz. Zaten hesapların bir yöneticisi vardır. Buna biz admin deriz. Genelde zaten bu tarz hesaplar manipülatif, provokasyon amaçlı oluşturulur. Dezenformatif bir şekilde oluşturulur. Zaten genelde gruplar vardır. Bir görsel içerik çıktığında hesaplar sanki tek elden işliyor gibi ortalığı ateşler ve günümüzdeki durum, işte dediğim gibi sosyal kutuplaşmalar, dezenformatif içerikler, hele hele son dönemlerde yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşların, kullanıcıların tırnak içerisinde sinir uçlarına dokunan içeriklerin paylaşılması maalesef özellikle toplumun hem psikolojik hem sosyolojik dengesini bozma amaçlı kullanılıyor.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

MANİPÜLASYONA SÜRÜKLÜYORLARDI

Bunların çoğunluğunun merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu, daha çok bunların FETÖ'cü hesaplar olduğu, öncelikle işte bazen işte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, bazen Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isimleri kullanılarak önce insanları bir şekilde ikna edebilmek, daha sonra da toplum içerisinde bakın biz hani her şeyi söylüyoruz, bunları anlatıyoruz, görüyoruz. Bizim konumuz aslında toplum, ülke, devlet, millet gibi hassasiyet oluşturan içerikleri paylaşarak aslında yavaş yavaş manipülasyona sürüklüyorlardı.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"İSİM DEĞİŞTİRİYORLAR"

Şimdi de gördüğünüz gibi artık bunların ortaya çıkması, bizim de tezimizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Kıymetli izleyicilerimiz de artık bundan sonra direkt olarak X platformuna girip hesap bilgisini tıklayıp hani bu gördüğümüz, bu anlattığımız, bu aktardığımız her şeyi görebilir. Nerede görebilir? Bu hesabın ne zaman doğrulandığı, hesabın kullanıcı adının kaç kere değişikliğini görebilir. Hatta bazı hesaplar maalesef ciddi bir kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra isim değiştiriyorlar. Neden isim değiştiriyorlar? Kitleye ulaştı ya. Önce ne oldu? Atatürk profilini çizdi. "Ha tamam" dedi. Ondan sonra ne oldu? Gerçekten Cumhuriyeti seven, Atatürkçü insanların o hesaba girmesini sağladı. Bu şekilde bir manipülasyon yaptı. Daha sonra ne yaptılar? O hesaplar aracılığıyla, 'Tamam bu hesap Atatürkçü, bu hesap yanlış söylemez' deyip, insanların zihniyle, sinir uçlarıyla, aklıyla oynamaya başladılar. Ve maalesef ben son dönemlerde çok görüyorum. Dikkat edin, kutuplaşmanın birçok noktası bu.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

X'TE TEMİZLİK

Bunların hepsinin hesap analizlerinin yapılması lazım. Yani şöyle düşünün: Bu hesabın kullanıcı adını aldığımızda, hesapları takip eden ya da takipçi hesapların ne kadarının aktif, ne kadarının inaktif olduğunu görebiliyoruz. Bunları nereden görebiliyoruz? İşte son bir yılki paylaşımları ki hele hele şu an X'e de şöyle bir temizlik var: Bir yıl içerisinde hiç hesabı aktif olmayan kullanıcıların silindiğini görüyoruz. Bunu bile farklı noktalara çekenler oldu açıkçası. Hani sanki burada devlet müdahale etti de buradan bir anda takipçiler silindi. Hiç öyle bir şey yok. Bende de var, muhtemelen sizde de olmuştur. Yani hani azdan az, çoktan çok gider. Ondan kaynaklı hesaplar yavaş yavaş kapanmaya başladığı için daha doğrusu kapanmıyor, takip ettiği ya da takipçisi pasif duruma geliyor.

Siz, örnek verelim, 24 saat içerisinde o hesaba tekrardan giriş yaptığınızda hesabınız tekrardan aktif hale geliyor, kullanıcı sayısı olarak tekrardan takip ettiğiniz ya da takipçi sayısına eklenmiş oluyor. Bu X'in kendi politikaları gereği olan bir şey. Yani doğrudan Türkiye'nin müdahale ettiği, efendim Haktan Uysal'dan hesap silelim, takipçi silelim Murat'tan... Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Bunu bir siyasi malzeme haline getirmemek lazım. Doğru neyse birdir. Bunu söylemek lazım.

Bu artık bize şunu göstermiş oldu. İşte gördüğünüz gibi hesapların bulunduğu ülke, mesela işte Irak'tan var, Amerika'dan var. Genelde de zaten bakın Amerika'dan olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında bizim tezimizin ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu gösteriyor.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR

O yüzden biz her zaman ne diyoruz vatandaşlarımıza: Dijital okuryazar olmak. Resmi bilgi, belgeler olmadığı müddetçe sanal medyada ki sosyal medyadaki içeriklere güven sağlamamak, itibar etmemek son derece önemli. Çünkü dediğim gibi hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu tarz ortamlarda tam tersi birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ama bu tarz hesapların dışarıdan terör örgütlerinin kullandığı hesaplar aracılığıyla da toplumun sinir uçlarıyla oynanması, kutuplara ayrılması hiç hoş ve doğru olmaz. O yüzden de bu tarz hesaplara yönelik ben ilerleyen zamanlarda da mutlak suretle belirli adımlar atılacağını kendi adıma düşünüyorum.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

İŞTE O HESAPLARDAN BAZI ÖRNEKLER

Sosyal medyada sürekli dezenformasyon içeren bilgiler yaydığı tespit edilen ve yargı kararıyla erişim engeli uygulanan bazı hesaplar da gündeme geldi.

Bu hesapların başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan paylaşım yaptıkları belirlendi.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

Ankara'da olduğunu iddia eden "Atakız" rumuzlu 400 bini aşkın takipçili hesabın Almanya'dan yönetildiği belirlendi.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"Etkili Haber" rumuzlu 300 bini aşkın takipçili hesabın Kuzey Amerika'dan yönetildiği tespit edildi.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"Simge Ekici" rumuzlu 150 bini aşkın takipçili hesabın Almanya'dan yönetildiği anlaşıldı.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"İzzet Murat Güler" rumuzlu 35 bini aşkın takipçili hesabın İsrail'den yönetildiği görüldü.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"Turhan Bozkurt" rumuzlu 300 bini aşkın takipçili hesabın Almanya'dan yönetildiği belirlendi.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"Tutuklu Hastalar" rumuzlu 41 bini aşkın takipçili hesabın Almanya'dan yönetildiği tespit edildi.

X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

"Avukat Cemil Çiçek" rumuzlu 28 bin takipçili hesabın Hollanda'dan yönetildiği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN