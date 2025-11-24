X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı

X'TE TEMİZLİK

Bunların hepsinin hesap analizlerinin yapılması lazım. Yani şöyle düşünün: Bu hesabın kullanıcı adını aldığımızda, hesapları takip eden ya da takipçi hesapların ne kadarının aktif, ne kadarının inaktif olduğunu görebiliyoruz. Bunları nereden görebiliyoruz? İşte son bir yılki paylaşımları ki hele hele şu an X'e de şöyle bir temizlik var: Bir yıl içerisinde hiç hesabı aktif olmayan kullanıcıların silindiğini görüyoruz. Bunu bile farklı noktalara çekenler oldu açıkçası. Hani sanki burada devlet müdahale etti de buradan bir anda takipçiler silindi. Hiç öyle bir şey yok. Bende de var, muhtemelen sizde de olmuştur. Yani hani azdan az, çoktan çok gider. Ondan kaynaklı hesaplar yavaş yavaş kapanmaya başladığı için daha doğrusu kapanmıyor, takip ettiği ya da takipçisi pasif duruma geliyor.

Siz, örnek verelim, 24 saat içerisinde o hesaba tekrardan giriş yaptığınızda hesabınız tekrardan aktif hale geliyor, kullanıcı sayısı olarak tekrardan takip ettiğiniz ya da takipçi sayısına eklenmiş oluyor. Bu X'in kendi politikaları gereği olan bir şey. Yani doğrudan Türkiye'nin müdahale ettiği, efendim Haktan Uysal'dan hesap silelim, takipçi silelim Murat'tan... Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Bunu bir siyasi malzeme haline getirmemek lazım. Doğru neyse birdir. Bunu söylemek lazım.

Bu artık bize şunu göstermiş oldu. İşte gördüğünüz gibi hesapların bulunduğu ülke, mesela işte Irak'tan var, Amerika'dan var. Genelde de zaten bakın Amerika'dan olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında bizim tezimizin ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu gösteriyor.