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Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümü! Eşi Özge'den çelişkili ifade

Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümü! Eşi Özge'den çelişkili ifade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 14:36
Geçen yıl Esra Erol'un programına çıkan Veysel Yorulmaz, Gaziosmanpaşa'da ölü bulundu. Sır ölümle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Arıntılarını ATV muhabiri Caner Toygar aktardı.
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