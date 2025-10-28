Vali Ustaoğlu açıkladı: "Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Vali Ustaoğlu, daha önceki depremde hasar gören 3 binanın yıkıldığını belirtti. Ayrıca ikincil nedenlerle yaralanan 22 kişiden 4’ünün taburcu edildiğini ifade etti. Ustaoğlu, il genelinde okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurarak tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

