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Vahdettin Köşkü'nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.