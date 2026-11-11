COP31'de Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan dünya liderlerini karşıladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında dünya liderleri zirve alanına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını karşıladı. Küresel iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ele alınacağı zirvede, dünya liderleri iklim değişikliğine karşı atılacak adımları görüşmek üzere bir araya geldi. Antalya'daki buluşmayla birlikte COP31 kapsamında liderler düzeyindeki diplomasi trafiği başladı.