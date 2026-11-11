Bakan Ersoy'dan A Haber'e özel COP31 açıklaması: Türkiye sürdürülebilir turizmde dünyaya öncülük ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi tüm hızıyla devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtladı. Zirvenin 3. gününde canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy; Türkiye'nin uluslararası tanıtım hamlelerini, sürdürülebilir turizmde dünya çapında elde edilen liderliği ve COP31 alanının geleceğine ilişkin tarihi adımları A Haber ekranlarında anlattı.