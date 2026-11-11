Antalya'da tarihi karşılama: İlham Aliyev, Guterres'ten önce Başkan Erdoğan ile selamlaştı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde dünya liderlerinin ağırlandığı kritik zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gelişi damga vurdu. Liderler Zirvesi karşılama alanına giriş yapan Aliyev'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten önce doğrudan Başkan Erdoğan ile kucaklaşarak selamlaşması dikkat çekti. İki lider arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağını gözler önüne seren o anları A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı.