COP31'de gözler Liderler Zirvesi'nde! Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde üçüncü günün en önemli gündem maddesi Liderler Zirvesi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış oturumunda dünyaya seslenmesi beklenirken, farklı ülkelerden liderler ve üst düzey temsilciler iklim kriziyle mücadelede atılacak adımları görüşmek üzere Antalya'da bir araya geliyor. İlk iki günde gıda, tarım ve sağlık konularının ele alındığı zirvede bugün sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir enerji hedefleri öne çıkıyor. Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektriğin küresel enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefi de zirvenin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor. Antalya'daki yoğun diplomasi trafiğini, panelleri ve Liderler Zirvesi öncesindeki son hazırlıkları A Haber muhabiri Meral Dağlılar, kameraman Furkan Ali Özer ile birlikte yerinden aktardı.