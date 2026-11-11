Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi ve dikkat çeken samimi diyalogları

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ve samimi karşılamalarla devam ediyor. Karşılama töreninde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaşanan dikkat çekici diyalog ve Katar Emiri'nin alana gelişi zirveye damga vururken; tarihi günde yaşanan tüm gelişmeleri A Haber Spikeri Cansın Helvacı, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın canlı yayında aktardı.