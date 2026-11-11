COP31'de dünya Antalya'da buluştu! 102 lider aynı zirvede

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde Liderler Zirvesi heyecanı yaşanıyor. 6 kıtadan 95 ülkenin 102 devlet ve hükümet başkanının katıldığı organizasyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini karşıladı. Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen zirveye 4 bin medya mensubu ve çok sayıda üst düzey delegasyon katıldı. Anadolu Salonu'nda yapılacak kritik toplantılarda liderlerin iklim gündemine ilişkin mesajlar vermesi beklenirken, Anadolu Ateşi gösterisi ve Türkiye'nin kültürel tanıtımı da programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.