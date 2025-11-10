10 Kasım 2025, Pazartesi
Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan, A Haber ekranlarına bağlanan muhabir Yusuf Gül depreme ilişkin detayları ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.