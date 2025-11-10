Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın

10 Kasım 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 01:38
Güncelleme:10.11.2025 01:47
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan, A Haber ekranlarına bağlanan muhabir Yusuf Gül depreme ilişkin detayları ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.
