Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan, A Haber ekranlarına bağlanan muhabir Yusuf Gül depreme ilişkin detayları ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

