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13.10.2019

Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi! ''Ölürüm Türkiyem''

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik, teröristlere dünyayı dar etmeye devam ederken A Haber canlı yayınına konuk olan ünlü sanatçı Yusuf Güney, aslanlarımıza moral olmak için Mustafa Yıldızdoğan'ın Ölürüm Türkiyem isimli eserini seslendirdi.

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