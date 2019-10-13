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13.10.2019
Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi! ''Ölürüm Türkiyem''
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik, teröristlere dünyayı dar etmeye devam ederken A Haber canlı yayınına konuk olan ünlü sanatçı Yusuf Güney, aslanlarımıza moral olmak için Mustafa Yıldızdoğan'ın Ölürüm Türkiyem isimli eserini seslendirdi.
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