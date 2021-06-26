Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı

2 milyon 592 bin 579 öğrenci ter döküyor... Üniversite geçişin anahtarı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi. 2021 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?