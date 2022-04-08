Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş dedi? Avukat Serkan Toper: 6’lı masaya adeta bombayı bıraktı! Bilgisi dahilinde...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olarak göstermesinin yankıları sürüyor. Peki; Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş dedi? Bu kritik soruya Avukat Serkan Toper, A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında yanıt verdi. Çok çarpıcı yorumlarda bulunan Toper "Özdağ, çıkıp kendisi ve partisi adına önemli bir çıkış yaptı. Yani göç ve göçmen dışı bir konu ile gündeme geldi. 6’lı masaya adeta bombayı da bıraktı. Yani buradaki bu istikrarsız görüntüye bir anda Mansur Yavaş ismi. Bunun da Mansur Yavaş Bey’in bilgisi dâhilinde olduğunu düşünüyorum. Sayın Özdağ, Yavaş ile görüşmeden böyle bir hamle yapmaz." şeklinde konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmesi son haftaya bomba gibi düştü.

Avukat Serkan Toper, A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı ve 6'lı masa bilmecesi hakkında yaptığı flaş yorumlarda bulundu.

İşte Toper'in o açıklamaları...

"MANSUR YAVAŞ İÇİN DAVALARIN BİR ÖNEMİ YOKTUR"

Biz hala bu geleneğin (MHP) içindeyiz. Sayın Mansur Yavaş'ın da geçmişinde herhalde bir 12-13 yıl var. Daha önce de bu geleneğin içinde bir isimdi. Ama artık bu gelenekle bir alakası olmayan CHP'de siyaset yapan bir isim. Yavaş, 2014 yılında CHP'nin adayı oluverdi. 2019'da da MHP'den kopan İYİ Parti, Ankara Büyük Şehir Belediyesi için 'gel bizden başkan adayı ol' dedi. Sayın Yavaş, bunu da kabul etmedi ve tercihini CHP'den yana kullandı. Mansur Yavaş için ilkelerin, ideallerin, davaların bir önemi yoktur. Yavaş'ın mottosu kazanma odaklıdır.

"HDP SEÇMENİNİN OYLARI İLE KAZANIRKEN NİÇİN RAHATSIZLIK DUYMADI?"

(Yavaş) CHP'den aday olduktan sonra da çok ilginçtir ki, Engin Alan Paşa ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirmiştir. Engin Alan kimdir? Bir kahramanımızdır, Türk subayıdır, paşasıdır. Peki, bundan rahatsız olan Mansur Yavaş, ABB seçimlerini HDP'nin çağrısıyla HDP seçmeninin oyları ile kazanırken niçin rahatsızlık duymadı. Yavaş'ın konuşmamasının nedeni bana bu soruları sormasınlar diyedir.

"ALPARSLAN TÜRKEŞ BEY'İ ANMA GECELERİNDE SUİSTİMAL ETTİ"

Hadi MHP'de yapmadınız, İYİ Parti'nin teklifini neden geri çevirdiniz? Hadi bunların hiçbiri olmadı. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i anma gecelerinde suistimal etmek suretiyle anıp, belediye bütçesinden bu organizasyonları finanse edip bir yandan da HDP ile seçim ittifakı yapacaksınız ve HDP'li oylarla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunda oturacaksınız. Hatta HDP'liler de zaman zaman çıkıp; 'oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz' diyecekler. Yavaş'a soruyorum bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Cevabını ben verim: Mansur Yavaş gibi siyaseti kazan kazandan ibaret olan siyasetçi tipleri için bunlar rahatsızlık vermez.

"ÖZDAĞ 6'LI MASAYA ADETA BOMBAYI DA BIRAKTI"

Sayın Özdağ, göç ve göçmen karşıtlığı üzerinden bir siyaset yürütüyor. Hatta bunun üzerinden bizlerin de milliyetçiliklerini sosyal medyadan sorguluyorlar. Sanki bizim aksi yönde beyanlarımız varmış gibi. Irkçılığa karşı söylemlere karşı durduğumuz için. Bu noktada Özdağ, çıkıp kendisi ve partisi adına önemli bir çıkış yaptı. Yani göç ve göçmen dışı bir konu ile gündeme geldi. 6'lı masaya adeta bombayı da bıraktı.

"YAVAŞ'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA"

Yani buradaki bu istikrarsız görüntüye bir anda Mansur Yavaş ismi. Bunun da Mansur Yavaş Bey'in bilgisi dâhilinde olduğunu düşünüyorum. Sayın Özdağ, Yavaş ile görüşmeden böyle bir hamle yapmaz.

"MANSUR YAVAŞ TAM ZAMANI DEDİ"

Seçimlere 14 ay kaldı. Artık sesiz o belediyeciliği ile gündeme gelen Yavaş, bu stratejiden vazgeçmiş gibi görünüyor. Hem 6'lı masaya mesajını verdi. Hem de kamuoyunda karşılığı var mı yok mu? bununla ilgili nabız yoklanmaya başlandı. Yavaş'ın kamuoyunda karşılığı var mı yok mu? göreceğiz. Başarısız bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hanesinde eksi olarak duruyor. Zikzak bir siyasi kimliği var. 6'lı masada işler daha da karışık halde. Ekrem İmamoğlu, son 4-5 aydır çok yıprandı. Algı siyasetine ben balon siyaseti diyorum. Hacmi doldu ve o balon patladı. Şimdi Mansur yavaş tam zamanı dedi.

"YAVAŞ İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ'NDEN TEK BAŞINA DAY OLMAZ"

Yavaş, 'bir de ben çıkayım' dedi. Çatı aday olarak yani kazanmam garanti şekilde. Tek başına İyi Parti'den asla aday olmaz Yavaş, tek başına Zafer Partisi'nin adayı olmaz. Birileri diyor ki HDP, Yavaş'a sıcak bakmayacağı için aday gösterilemeyebilir.

"HDP'NİN DUYMAK İSTEDİĞİ BÜTÜN ARGÜMANLARI BİR ÇIRPIDA AĞZINDAN ÇIKARI VERİR"

Hayır, tam aksine Mansur Bey, aday gösterildiği dakika itibariyle HDP'nin duymak istediği bütün argümanları bir çırpıda ağzından çıkarı verir. Hiç fark etmez. (Yavaş) Çünkü sadece kazanmak ve siyasi ikbali üzerine kurulmuş bir kişidir. Bizim aynı gelenekten gelmemiz mümkün değildir.



