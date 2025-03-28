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Uluslararası Sıfır Atık Günü | Sergi ve yarışmalar yapılıyor

Uluslararası Sıfır Atık Günü | Sergi ve yarışmalar yapılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 15:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen Sıfır Atık hareketi, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'dan detayları aktardı.
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Uluslararası Sıfır Atık Günü | Sergi ve yarışmalar yapılıyor
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