28 Mart 2025, Cuma
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Uluslararası Sıfır Atık Günü | Sergi ve yarışmalar yapılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen Sıfır Atık hareketi, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'dan detayları aktardı.