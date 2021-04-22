Türkiye'ye büyük fatura ödettiler! CHP'li Faik Öztrak 2001'deki dolar vurgunlarına nasıl aracılık etti?

Son günlerde Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürüttüğü algı operasyonuyla yalan söyleminde ısrar eden CHP, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın 2001 krizindeki rolünü unutmuş gibi davranıyor. 2001 büyük ekonomi krizini tetikleyen ucuz döviz vurgununda büyük rolü olan Faik Öztrak, 30 Ağustos 2000 tarihinde atandığı Bankacılık ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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