22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'ye büyük fatura ödettiler! CHP'li Faik Öztrak 2001'deki dolar vurgunlarına nasıl aracılık etti?

Türkiye'ye büyük fatura ödettiler! CHP'li Faik Öztrak 2001'deki dolar vurgunlarına nasıl aracılık etti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2021 10:58
Son günlerde Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürüttüğü algı operasyonuyla yalan söyleminde ısrar eden CHP, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın 2001 krizindeki rolünü unutmuş gibi davranıyor. 2001 büyük ekonomi krizini tetikleyen ucuz döviz vurgununda büyük rolü olan Faik Öztrak, 30 Ağustos 2000 tarihinde atandığı Bankacılık ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tebligat yapılan amiraller Ankara Emniyetinde
Tebligat yapılan amiraller Ankara Emniyetinde
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması
İşe gitmeden maaş alıyorlar!
İşe gitmeden maaş alıyorlar!
Türkiye'ye büyük fatura ödettiler!
Türkiye'ye büyük fatura ödettiler!
Kanal İstanbul İsrail basınında
Kanal İstanbul İsrail basınında
Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama
Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama
Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Patlamadan kurtulan gazeteci A Haber'e konuştu
Patlamadan kurtulan gazeteci A Haber'e konuştu
Gelecek Parti'de bir istifa daha! Kriz çıktı
Gelecek Parti'de bir istifa daha! Kriz çıktı
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?
CHP’nin makyajı akmaya başladı
"CHP’nin makyajı akmaya başladı"
Daha Fazla Video Göster