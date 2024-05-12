12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Atina ile aşılamayacak problem yok

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Atina ile aşılamayacak problem yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2024 08:53
Ankara ile Atina arasında esen pozitif rüzgar karşılıklı adımlarla güç kazanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Kathimerini Gazetesi'ne konuşan Erdoğan; adalar krizinden, kıta sahanlığı meselesine kadar, iki ülke arasında gerilime yol açan bir çok başlığa değindi. Ardından da sözü Gazze'ye getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu
Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu
Türkiye’ye geliyor
Türkiye’ye geliyor
“9. Yargı Paketinde neler var?
“9. Yargı Paketi"nde neler var?
TBMM gündemi yoğun!
TBMM gündemi yoğun!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve!
Kayserispor’un uçağına yıldırım isabet etti!
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
Başkan Erdoğan Denizkurdu tatbikatına bağlandı!
Başkan Erdoğan Denizkurdu tatbikatına bağlandı!
Emine Erdoğan anneleri ağırladı!
Emine Erdoğan anneleri ağırladı!
AI’ntep yapay zeka festivali!
AI’ntep yapay zeka festivali!
Aynı anda 5 bin 293 drone gökyüzünde!
Aynı anda 5 bin 293 drone gökyüzünde!
AK Parti Kadın Kolları’ndan anlamlı etkinlik
AK Parti Kadın Kolları'ndan anlamlı etkinlik
Bakan Yerlikaya’dan suç örgütlerine operasyon açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan suç örgütlerine operasyon açıklaması
Daha Fazla Video Göster