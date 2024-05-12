Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Atina ile aşılamayacak problem yok

Ankara ile Atina arasında esen pozitif rüzgar karşılıklı adımlarla güç kazanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Kathimerini Gazetesi'ne konuşan Erdoğan; adalar krizinden, kıta sahanlığı meselesine kadar, iki ülke arasında gerilime yol açan bir çok başlığa değindi. Ardından da sözü Gazze'ye getirdi.

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