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Türkiye'nin konuştuğu fethi kabir dosyaları: Denizolgun'un mezarı neden açıldı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu fethi kabir dosyaları: Denizolgun'un mezarı neden açıldı?

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümünün yeniden soruşturulmasıyla birlikte fethi kabir işlemleri yeniden gündeme geldi. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri 19 Ağustos 2026'da adli inceleme için açılan Denizolgun'un ölüm nedeninin yeniden araştırılması bekleniyor. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, fethi kabrin hangi durumlarda uygulandığını ve Turgut Özal, Cem Garipoğlu, Cem Karaca ve Naim Süleymanoğlu gibi isimlerin dosyalarındaki dikkat çeken örnekleri anlattı.

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