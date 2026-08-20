Alparslan Kuytul yapılanmasından ayrılan eski mensubu Ömer Güler'in hedef alındığı anlar kamerada

Alparslan Kuytul'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak incelemelerinde, yapılanmadan ayrıldıktan sonra Kuytul ve yapılanma hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'in topluluk önünde aşağılayıcı ifadelerle hedef gösterildiğine ilişkin görüntüler tespit edildi. İncelenen görüntülerde, Kuytul'un Güler için “Etekli Ömer” ifadesini kullandığı, toplantıda bulunan yapılanma mensuplarının da bu ifadeyi toplu şekilde tekrarladığı görüldü.