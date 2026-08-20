Hakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği: Gazze, Suriye ve Hürmüz masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelerin ele alındığı yoğun telefon diplomasisi kapsamında Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasındaki aksaklıklar, Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanması ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum masaya yatırıldı. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasi trafiğinin detaylarını aktardı.