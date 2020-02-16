Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Milli Gözetim Radarı'mız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak" dedi.

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radarın TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildiğini bildirdi.