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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? 2023'te kaç mülteci oy kullanabilecek?

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Giriş: 06.05.2022 00:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı canlı yayında Türkiye'nin göç politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haritalar ve grafikler üzerinden Türkiye'nin mülteciler konusundaki göç politikasını tek tek yorumlayan Bakan Soylu "Sessiz İstila" filmine yönelik de "edepsizliktir" ifadesini kullandı. Bakan Soylu'nun bugün paylaştığı grafikleri A Haber ekranlarında yorumlayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr Mesut Hakkı Caşın ve AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Hakkı Caşın konuya ilişkin "Türkiye'de Iğdır ve Ağrı bölgesi termal kameralarla izlenen çok kritik bölgeler. Önceden orada termal kameralar yoktu. Bugün Türkiye bunları imal ediyor ve artık yurt dışına bile satabiliyor." ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Türkiye'de 2023 seçimlerinde kaç mültecinin oy kullanabileceğini A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...
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