Küfürleşme cinayetinde kan donduran ifade: Öldürmek isteseydim...
Kağıthane'de önceden aralarında küfürleşme nedeniyle husumet bulunan Haluk Akgül (45) ile Rauf D.(27) arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rauf D., Akgül'ü sırtından bıçakladı ardından da yere düşen Akgül'ün başını yere vurdu. Ağır yaralanan Haluk Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Rauf D. tutuklandı. Rauf D.'nin ifadesi kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:19