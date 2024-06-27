27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye'nin "3. Dünya Savaşı planı" ne? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Ordumuz atalarımızdan gelen vatan sevgisinin çelikleşmiş ifadesi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 22:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bu yönde bir mesaj geldi. “Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal var diyen kaynaklar, “Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” açıklamasını yapmıştı. Bölgesel ve küresel savaş gerginliği gündemdeki sıcaklığını korurken, uzman isimler A Haber'de Türkiye'nin olası bir savaşta neler yapacağını değerlendirdi. İşte detaylar...
Türkiye’nin 3. Dünya Savaşı planı ne?
Türkiye'nin "3. Dünya Savaşı planı" ne?
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Gazze çağrısı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı
Davete icabet! Masaya hangi konular yatırılacak?
Davete icabet! Masaya hangi konular yatırılacak?
İzmir’de toplu iş sözleşmesi gerginliği!
İzmir'de toplu iş sözleşmesi gerginliği!
Estonya Cumhurbaşkanı Karis’i geliyor!
Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i geliyor!
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Ordumuz her türlü senaryoya hazır
"Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Rize’de fıkra gibi olay!
Rize’de fıkra gibi olay!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Adalar’da minibüs eylemi!
Adalar’da minibüs eylemi!
Daha Fazla Video Göster