Türkiye'nin "3. Dünya Savaşı planı" ne? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Ordumuz atalarımızdan gelen vatan sevgisinin çelikleşmiş ifadesi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bu yönde bir mesaj geldi. “Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal var diyen kaynaklar, “Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” açıklamasını yapmıştı. Bölgesel ve küresel savaş gerginliği gündemdeki sıcaklığını korurken, uzman isimler A Haber'de Türkiye'nin olası bir savaşta neler yapacağını değerlendirdi. İşte detaylar...