Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz' ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.