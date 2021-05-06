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Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı... Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 17:28
Güncelleme:06.05.2021 17:37
2014 yılındaki DEAŞ terör örgütü saldırısın bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmete giriyor. Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, DEAŞ terör örgütünün bölgede büyük hasarlar verdiğini ifade etti. Küçüksakallı, Musul'un yeniden inşaasında Türkiye'nin önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Irak ile ilişkilerde Musul'un önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Küçüksakallı, "Türkiye her zaman Musul ve Irak halkının yanında olacak. Irak halkı bize dost ve kardeş bir halktır. Ülkemiz her fırsatta buraya yardım elini uzatıyor. Buraların refahı milli güvenliğimiz açısında çok önemli" dedi.

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