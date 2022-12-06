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Türkiye ve Azerbaycan'dan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 13:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü'nde hedefler tam isabetle vuruldu.
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