Türkiye Tel Abyad ve Hakkari şehitlerini sonsuzluğa uğurladı

Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Tel Abyad ve Hakkari'de şehit olan 5 asker memleketlerinde toprağa verilecek.

Tel Abyad'daki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanında tören yapıldı.

Törenlere şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören dualarla son buldu.

Şehitlerden Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir'de, Piyade Teğmen Sinan Bilir Tokat'ta toprağa verilecek.

Aynı saldırıda şehit olan şehit Uzman Onbaşı Mustafa Alpak ise Şanlıurfa'da defnedilecek.

Ayrıca Hakkari Çukurca'da atış eğitimi sırasında şehit olan Tolga Kaplan Mersin'de şehit Sait Miyanyedi de Zonguldak'ta sonsuzluğa uğurlanacak.