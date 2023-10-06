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Türkiye şehidini uğurladı! Şehit asker Recep Parlak’a veda

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Giriş: 06.10.2023 16:22
30 Eylül günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak için memleketi Adıyaman'da cenaze töreni yapıldı. Suriye'de roketli saldırı sonucu şehadete eren Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin Şimşek'in naaşı da baba ocağı İzmir'e uğurlandı.
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