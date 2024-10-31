31 Ekim 2024, Perşembe
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Türkiye Kart dönemi başlıyor! 81 ilde tek kart uygulaması
Toplu taşıma kullanmak trafiğe takılmadan bir yerden bir yere gidebilmenin en kolay yolu elbette. Ancak şehir değiştirildiğinde o kente ait ulaşım kartı da almak gerekiyor. Bu da birden fazla kart taşımak demek Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı buna son vermek için yeni bir adım attı. Türkiye genelinde geçerli olacak Türkiye Kart.