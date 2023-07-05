05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi? Türkiye ve İsveç'in Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de görüşecek
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili tavrı net. İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirilmesi isteniyor. NATO zirvesi öncesi yarın Türkiye ve İsveç heyeti Brüksel'de bir araya gelecek. Öte yandan Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in ölümüyle başlayan olaylar 9. günde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Macron çözüm olarak olaylara karışan çocukların ailelerinden para almada ve sosyal medyayı kapatmada buldu. Peki İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi mi? İsveç Türkiye'ye NATO'ya üyelik için hangi taahhütlerde bulundu? Fransa’da olaylar nasıl bitecek? Macron’un çözüm planı işe yarayacak mı? Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı değerlendirdi.