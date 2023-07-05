05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi? Türkiye ve İsveç'in Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de görüşecek

Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi? Türkiye ve İsveç'in Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de görüşecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 16:47
Güncelleme:05.07.2023 16:56
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili tavrı net. İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirilmesi isteniyor. NATO zirvesi öncesi yarın Türkiye ve İsveç heyeti Brüksel'de bir araya gelecek. Öte yandan Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in ölümüyle başlayan olaylar 9. günde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Macron çözüm olarak olaylara karışan çocukların ailelerinden para almada ve sosyal medyayı kapatmada buldu. Peki İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi mi? İsveç Türkiye'ye NATO'ya üyelik için hangi taahhütlerde bulundu? Fransa’da olaylar nasıl bitecek? Macron’un çözüm planı işe yarayacak mı? Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?
Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Batı ülkelerinde İslamofobi yok
"Batı ülkelerinde İslamofobi yok"
Akşehir’de Nasreddin Hoca şenlikleri başladı
Akşehir'de Nasreddin Hoca şenlikleri başladı
CHP’li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu
CHP'li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu
İnce’den “değişim” açıklaması: Atatürk gelse...
İnce’den “değişim” açıklaması: Atatürk gelse...
Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?
Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Acil durum hastanesinde sona doğru
Acil durum hastanesinde sona doğru
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
Daha Fazla Video Göster