Türkiye-İran sınırında PKK varlığı! İran sınırındaki PKK'lı teröristler bir polisimizi şehit etti

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.