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Türkiye gözünü uzaya dikti! 2023’te ilk Türk astronot uzaya gidecek

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 12:37
Havacılık alanında yerli ve milli projeleriyle adından söz ettiren Türkiye, başarısını atmosfer dışına taşıyacak. 2023 yılında ilk Türk astronot uzay görevine çıkacak, milli uydu Türksat 6A yörüngeye fırlatılacak. TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten, Türkiye'nin uzay atılımını A Haber'e anlattı.
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