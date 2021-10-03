Türkiye Eylül ayında 14 proje hayata geçirdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten videolu paylaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verdi. Çelik'in yaptığı paylaşımda eylül ayında 14 yatırımın Türkiye'ye kazandırıldığı görüldü. Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik yaptığı videolu paylaşımda, eylül ayında AK Parti'nin hayata geçirdiği projelere ve Türkiye'ye kazandırdığı eserlere yer verdi.

1 AYDA 14 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Çelik'in yaptığı paylaşımda sadece eylül ayında 14 projenin AK Parti tarafından hayata geçirildiği görüldü. Bu projeler ve eserler arasında; AY Yıldız Projesi, AKINCI-TİHA, Yargıtay Binası, Proyem Fabrikası, Salarha Tüneli, Ankara Kahraman Kazan Yolu, Şişecam Polatlı Fabrikası, Üsküdar Otizim Merkezi, Anamur Devlet Hastanesi, Tarsus Gözne Yolu, Tarsus Sanayii Bölgesi, Türkevi, Gökpınar Barajı ve Teknofest yer aldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMININ BAŞARISINA YER VERİLDİ

Öte yandan Çelik'in yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.

EN DİKKAT ÇEKEN PROJELER AKINCI TİHA VE TÜRKEVİ OLDU

Çelik'in yaptığı projeler arasında en dikkat çekenler ise Akınca Tiha ve Türkevi oldu. Akıncı Tiha'nın envantere geçirilmesi Türkiye'yi savunma sanayiinde üst sıralara taşıdı. Bu tarihi başarı dünya basınında da oldukça ses getirdi.

Ayrıca ABD'de açılışı yapılan Tükevi Binası da yine Türkiye'nin dünyadaki prestijini artıran bir proje oldu. New York'taki BM binasının karşısına açılan bina günlerce dünya basınında konuşulan konular arasında yer aldı.