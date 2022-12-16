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Türkiye enerjide nasıl merkez oldu? Doğalgazda arz güvenliği için depolama kapasitesi artırılıyor

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 15:00
Son dakika haberleri… Avrupa’nın en büyü olacak olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Türkiye’nin arz güvenliği için kritik bir adım atılıyor. Konutlarda ve sanayide tedarik sorunu ortadan kalkacak. Peki Türkiye nasıl enerji üssü haline geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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