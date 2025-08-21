Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı: Savunmadan ticarete çok boyutlu iş birliği

Endonezya’nın bağımsızlığının 80. yılı ve Türkiye-Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı. Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, ilişkilerin sadece diplomasiyle sınırlı olmadığını, güven ve dayanışma üzerine kurulduğunu vurguladı. Savunma alanında KAAN savaş uçağı, MİLGEM fırkateyni, Roketsan füzeleri ve Baykar İHA’ları üzerinden ortak projelere dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KAAN anlaşmasının yalnızca teknoloji transferi değil, mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapıya kadar çok boyutlu bir ortaklığı temsil ettiğini söyledi. Ayrıca TAİS ile MİLGEM projesi, Baykar’ın İHA anlaşmaları ve ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN’ın geliştirdiği iş birliklerinin savunma ekosisteminin çeşitliliğini ortaya koyduğunu aktardı. Yılmaz, Türkiye ile Endonezya’nın ticaret hacmini artırmak için 10 milyar dolarlık hedef belirlediğini ifade etti. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, İİT ve MİKTA gibi uluslararası platformlarda da güçlü bir dayanışma sergilediği kaydedildi. Gazze’deki katliamların durdurulması ve Filistin halkının meşru taleplerinin desteklenmesi konusunda da ortak bir tutum sergilendiği belirtildi. Yılmaz, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin yalnızca stratejik ortaklık değil, aynı zamanda insani ve ahlaki sorumluluk temelinde geliştiğini vurguladı.

