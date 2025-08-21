21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı: Savunmadan ticarete çok boyutlu iş birliği
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı: Savunmadan ticarete çok boyutlu iş birliği

Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı: Savunmadan ticarete çok boyutlu iş birliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 00:41
Endonezya’nın bağımsızlığının 80. yılı ve Türkiye-Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı. Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, ilişkilerin sadece diplomasiyle sınırlı olmadığını, güven ve dayanışma üzerine kurulduğunu vurguladı. Savunma alanında KAAN savaş uçağı, MİLGEM fırkateyni, Roketsan füzeleri ve Baykar İHA’ları üzerinden ortak projelere dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KAAN anlaşmasının yalnızca teknoloji transferi değil, mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapıya kadar çok boyutlu bir ortaklığı temsil ettiğini söyledi. Ayrıca TAİS ile MİLGEM projesi, Baykar’ın İHA anlaşmaları ve ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN’ın geliştirdiği iş birliklerinin savunma ekosisteminin çeşitliliğini ortaya koyduğunu aktardı. Yılmaz, Türkiye ile Endonezya’nın ticaret hacmini artırmak için 10 milyar dolarlık hedef belirlediğini ifade etti. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, İİT ve MİKTA gibi uluslararası platformlarda da güçlü bir dayanışma sergilediği kaydedildi. Gazze’deki katliamların durdurulması ve Filistin halkının meşru taleplerinin desteklenmesi konusunda da ortak bir tutum sergilendiği belirtildi. Yılmaz, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin yalnızca stratejik ortaklık değil, aynı zamanda insani ve ahlaki sorumluluk temelinde geliştiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı: Savunmadan ticarete çok boyutlu iş birliği
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü
Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
"Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır"
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
Özel’den İmamoğlu’na operasyon mu?
Özel'den İmamoğlu'na operasyon mu?
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
Diplomasi ve savaş baş başa!
Diplomasi ve savaş baş başa!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Daha Fazla Video Göster