Türkiye-ABD arasında nükleer anlaşma! A Haber'de çarpıcı yorum: Çağ açıcı bir durum
Türkiye-ABD arasında nükleer anlaşma! A Haber’de çarpıcı yorum: Çağ açıcı bir durum

Türkiye-ABD arasında nükleer anlaşma! A Haber'de çarpıcı yorum: Çağ açıcı bir durum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.09.2025 03:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BMGK'daki programının sona ermesinin ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan-Trump zirvesinde iki lider pek çok kritik başlıkları ele alırken ABD-Türkiye arasında nükleer alanda yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyururken A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında anlaşmanın detayları hakkında bilgilendirdi. İki ülke arasında yapılan iş birliği ile uzun süreli LNG anlaşması yapıldığı belirtirken uzman isimler A Haber'de anlaşmanın detaylarını değerlendirdi. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, yapılan anlaşmanın son derece önemli ve dışa bağımlılığı azaltacak hamle olduğunu vurgularken "Stratejik sivil nükleer iş birliği önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nükleer teknoloji ve reaktörler konusunda elektrikler ve sivil alanda kullanılacak olan enerji konusunda önemli. Türkiye için çok kıymetli ve çağ açıcı bir durum." dedi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise anlaşmanın enerji alanında sabit kalmayacağını ve savunma sanayii alanında da sürecin ilerleyebileceğini belirtti.
