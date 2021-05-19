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Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip

İHA
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Giriş: 19.05.2021 16:21
Güncelleme:19.05.2021 17:11
Türk Yıldızları, 19 Mayıs’a özel hazırlanan bir video klip paylaştı. Türk Yıldızları’nın resmi hesabında yayınlanan klipte gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek, “Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Yıldızları'nın resmi hesabında yayınlanan klipte gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek, "Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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