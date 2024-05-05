05 Mayıs 2024, Pazar
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Saraçhane saldırganları hakkında karar: 65 kişiden 52'sine tutuklanma talebi! CHP'li trol 'Basel' tutuklandı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Polise tekme atan 'Basel' isimli CHP'li sosyal medya trolü Bekir Aslan'da aralarında yer aldı. Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan 'Basel' tutuklandı.