Türk savunma sanayi gücüne güç katıyor! 5 Türk firması dünyada ilk 100’e girdi

Giriş: 03.12.2025 12:43
Türkiye'den tarihi bir başarı daha geldi. Savunma sanayiinde gücüne güç katan Türkiye dünyanın en büyük 100 silah üreticisi arasına 5 şirketle girdi. 5 Türk firması 2024'te toplam 10,1 milyar dolar gelir elde etti. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever savunma alanındaki başarıya dikkati çekerek Türkiye'nin dünyada ağırlığının arttığını belirtti.
