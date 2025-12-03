Türk savunma sanayi gücüne güç katıyor! 5 Türk firması dünyada ilk 100’e girdi

Türkiye'den tarihi bir başarı daha geldi. Savunma sanayiinde gücüne güç katan Türkiye dünyanın en büyük 100 silah üreticisi arasına 5 şirketle girdi. 5 Türk firması 2024'te toplam 10,1 milyar dolar gelir elde etti. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever savunma alanındaki başarıya dikkati çekerek Türkiye'nin dünyada ağırlığının arttığını belirtti.

