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Türk ordusuna hakaret eden isme ödül! Onursal üyelik siyasi rüşvet mi?

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Giriş: 30.03.2022 16:00
15 Temmuz darbe girişiminde Türk ordusuna ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden İzmir Gaziemir İlçe Belediye Başkanı Halil Arda'ya, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği "onursal üyelik" verdi. Tepkiyle karşılanan durum siyasi rüşvet iddialarına sebep oldu. Bakın neden?
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