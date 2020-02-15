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15.02.2020
Türk konvoyunu gören Suriyeli: Artık göç etmeyeceğiz
Attığı her adımla mazlumların yanında yer alan Türkiye’nin bu tavrının bir ispatı Suriye’de yaşandı. Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk konvoyunu gören Suriyeli, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevinçle karşıladı.
Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Suriyeli bir vatandaş, köye gelen Türk konvoyunu sevinçle karşıladı. Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaş, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek Türk konvoyunu sevinçle karşıladı.
TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ ETTİ
Öte yandan Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.
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