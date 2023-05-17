17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Türk gazeteciler serbest bırakıldı! İşte ilk görüntüler
Almanya’dan son durumu aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, “Biz şu anda polis merkezinin önündeyiz. Sabah saatlerinde ekiplerimiz evlerine yapılan baskından sonra kelepçelenerek buraya getirildiler. 8 saattir gözaltında tutuluyorlar. İsmail Erel ile görüşme imkanımız oldu. Kendisinin ifade verme işlemleri bitti. Serbest kalmasını bekliyoruz. Sabah Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay’ın da ifadesinden sonra serbest kalmasını bekliyoruz. Yeni bilgilere ulaştık. 2 meslektaşımız sabah 06.00’da 30 polis ile evlerine baskın yapılıyor. 4 saat boyunca arama yapılıyor. Evin içinde polis köpekleri de kullanıyorlar. İfadelerinin alınmasının ardından Türk gazeteciler serbest bırakıldı.” dedi.