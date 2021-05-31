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Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın kahramanlıklarla dolu hayatı! Teröristlerin korkulu rüyası oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2021 13:01
Güncelleme:31.05.2021 13:30
Şırnak Senoba'daki helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizden biriydi Tümgeneral Aydoğan Aydın. Aydoğan Paşa’nın kahramanlıklarla dolu bir askeri hayatı vardı. İşte  birlikte görev yaptığı askerlerinin "Asker Aydoğan"ı,  Aydoğan Aydın'ın gururla dolu yaşam öyküsü…
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