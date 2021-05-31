Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın kahramanlıklarla dolu hayatı! Teröristlerin korkulu rüyası oldu

Şırnak Senoba'daki helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizden biriydi Tümgeneral Aydoğan Aydın. Aydoğan Paşa’nın kahramanlıklarla dolu bir askeri hayatı vardı. İşte birlikte görev yaptığı askerlerinin "Asker Aydoğan"ı, Aydoğan Aydın'ın gururla dolu yaşam öyküsü…

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